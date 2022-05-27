Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Temmuz'da yaz tatiline girecek öğretmenler için sevindiren gelişmeyi açıkladı.
Bakan Özer; öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da ise idari izinli sayılacağını belirtti.
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti
- Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
- Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor
- 'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı
- Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
- Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır