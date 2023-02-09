Bakan Özer: Ahmet Eren'in umudu, hepimizin umudu
Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 71'inci saatinde enkazdan kurtarılan ve "Benim yarın okulum var." diyen Ahmet Eren'e ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ahmet Eren ve daha nice evlatlarımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede öğrenci Ahmet Eren'in kurtarılmasının hemen ardından ambulansa bindirilirken "Benim yarın okulum var." dediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bakan Özer paylaşımında, "Felaketin 71. saatindeki mucizelerimizden biri olan ve 'Benim yarın okulum var.' diyen yavrumuz Ahmet Eren ve daha nice evlatlarımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız. Ahmet Eren'in umudu, hepimizin umudu..." ifadelerine yer verdi.
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