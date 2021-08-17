Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerin il milli eğitim müdürleri ile görüştü.

Video konferansla ile gerçekleşen toplantıda afet bölgelerindeki eğitim öğretim hazırlıkları değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki hasar tespiti ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Özer, illere gerekli kaynak aktarımının tamamlandığını belirtti. "Yeni eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar okullar hazır olacak" dedi.

Bakan Özer ayrıca, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade etti.