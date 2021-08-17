Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki MEB müdürleriyle görüştü. "İllerimize gerekli kaynak aktarımı yapıldı, okullarımız yeni eğitim dönemine hazır olacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerin il milli eğitim müdürleri ile görüştü.
Video konferansla ile gerçekleşen toplantıda afet bölgelerindeki eğitim öğretim hazırlıkları değerlendirildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki hasar tespiti ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Özer, illere gerekli kaynak aktarımının tamamlandığını belirtti. "Yeni eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar okullar hazır olacak" dedi.
Bakan Özer ayrıca, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade etti.