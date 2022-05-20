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20 Mayıs 2022 Cuma 19:41:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 19:41:00

Bakan Özer: 100 milyon kitabı olan bir eğitim sistemine sahip olacağız

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesine başlamadan önce 28 milyon olan kitap sayısının bugün 60 milyon olduğunu söyleyerek, "Yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı olan bir eğitim sistemine sahip olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine başlamadan önce 28 milyon olan kitap sayısını bugün itibarıyla 60 milyona olduğunu söyleyerek, "Yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı olan bir eğitim sistemine sahip olacağız" dedi.

Üsküdar'daki Mehmet Genç Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Özer, kütüphane açılışına şahitlik etmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bu ülkenin geçmişten çok güçlü bir şekilde geldiğini anlatan Özer, bu toprakların sadece ilim değil, irfan medeniyetinin toprakları olduğunu ifade etti.

Tüm imkanlarla güçlü bir Türkiye olarak yola devam ettiklerini belirten Özer, diğer taraftan diğer ülkelerin ve toplumların söyleyemediği ama insanlığın ihtiyaç duyduğu şeyleri dile getirmeye ihtiyaç olduğunu anlattı. Özer, bunu söylemek için de Mehmet Genç, Alev Alatlı, Cemil Meriç ve Yunus Emre'ye kulak vermek gerektiğini aktardı.

"Kütüphanesiz okulumuz kalmadı' diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Kütüphanedeki bu eserlerle Mehmet Genç hocanın gençlerle tanışıklığının devam edeceğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler hepinizin bildiği gibi çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 57 bin 108 okulumuzun tamamında kütüphane yapmak için 26 Ekim 2021'de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yola koyulduk. 2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphaneyi yaparak, 2021 yılı sonu itibarıyla 'Kütüphanesiz okulumuz kalmadı.' diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece yeni kütüphaneler yapmadık. Kütüphanedeki kitap sayılarını artırdık. Bu projeye başlamadan önce 28 milyon olan kitap sayısını bugün itibarıyla 60 milyona çıkardık. Yani projeye başlamadan önce bu ülkede temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrenci başına 1,3 kitap düşerken, bugün itibarıyla 3,3 kitap düşüyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı olan bir eğitim sistemine sahip olacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Özer'e, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir tarafından hediye takdim edildi.

Ardından Bakan Özer, Türkmen, eski bakanlardan Nabi Avcı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla kurdele kesilerek Mehmet Genç Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Özer ve davetliler, açılışın ardından kütüphaneyi gezdi.

Bakan Özer'den Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki programları kapsamında, Kadıköy'deki Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'ni de ziyaret etti. Özer'i, kapıda öğrenciler ve protokol üyeleri karşıladı.

Bahçede Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Bakan Özer, okula ismi verilen yazar Alev Alatlı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Yerlikaya ile merkezi gezdi.

Ziyaret sırasında Alatlı ile sohbet eden Bakan Özer, bu merkeze Alatlı'nın isminin daha önce verildiğini ve ziyaretin bugüne nasip olduğunu söyledi.

Bakan Özer, "Gençlerimizin Alev Alatlı'yı tanıyarak ve onun eserlerini okuyarak, onunla temas ederek ve konuşarak gelecek vizyonunu çizmesi, ülkemiz ve ülkemizin gideceği yol için çok kıymetli. Onun için Alev Hanım gibi yaşayan insan hazinelerimizi okullarımızla buluşturmak istiyoruz. Bu projeyi inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bakan Özer, Alatlı ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Bakan Özer meb Milli Eğitim Bakanı
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