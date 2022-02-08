Bakan Nebati'den Londra açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." dedi.