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08 Şubat 2022 Salı 07:55:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 07:55:00

Bakan Nebati'den Londra açıklaması: Görüşmeler olumlu geçti

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmeler çok olumlu geçti." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." dedi.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Londra Bakan Nebati
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