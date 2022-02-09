Bakan Nebati'den kritik temas! Londra görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün sona eren Londra ziyaretinde Türkiye'nin uyguladığı uluslararası teamüllerin dışındaki ekonomi programını yatırımcılara anlattı. Kurun istikrarlı bir seyir izleyeceğini belirten Nebati, böylece dolarizasyonun kontrol altında tutacaklarını, enflasyonu ise tek haneye düşüreceklerini söyledi.

Yatırımcılara haftasonu yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılmasını teşvik edecek yeni bir plan açıklayacağını belirten Nebati, Türkiye için kritik öneme sahip turizm gelirlerinin bu yıl 34.5 milyar dolara yükseleyeceğini söyledi.

TL geçen yılı %44 gibi keskin bir değer kaybıyla kapattı. Yükselen enflasyona rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çağrılarıyla faizlerin düşürülmesi yatırımcıların TL'den dolara veya dolar ile fiyatlanan enstrümanlara yönelmesine yol açtı. TL yılbaşından beri ise 13.5 etrafında yatay bir seyir izliyor.

Toplantı katılımcılarından BlueBay Asset Management'tan Timothy Ash, "Buradaki ana belirleyici kur çıpası. Açıklamalar Aralık'taki satış baskısının anormal ve olağanüstü, bugünlerde ise para biriminin daha savunabilir olduğu yönünde" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybını durdurup durağan bir seyir için Aralık ayında rezervlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybetti. Kur ancak müdahalelerin de etkisiyle 18.4 zirvesinden 10.25'e kadar gerilemişti.

Ash, Nebati'nin enflasyonu ekonomideki "en önemli sorun" olarak nitelediğini ifade etti.

Ancak toplantıya katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre Nebati TL'nin değerinin bu seviyelerde korunması için bundan sonra ne kadar döviz rezervine ihtiyaç duyulacağı sorularına net bir yanıt vermedi.

Türkiye yeni ekonomi modeli olarak adlandırdığı politika seti kapsamında yükselen enflasyona politika faizinde artış ile yanıt vermezken, enflasyondaki düşüşü cari fazla yaratarak sağlamayı amaçlıyor.

Reuters'a bilgi veren bir başka katılımcı, "Toplantının ana mesajı şuydu: Kuru istikrarlı tutacağız ve bu istikrar enflasyonun ani şekilde düşmesini ve önümüzdeki yılın başlarında tek haneye gerilemesini sağlayacak" dedi.

Nebati iki gün süren ziyarette 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla fona mensup 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüştü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yatırımcıların ilgisi "yoğun" olarak nitelenerek Nebati'nin Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yeni ekonomik model hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Açıklamaya göre Nebati, toplantıda "döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici" olduğunu toplantılarda dile getirdi.

Yatırımcıların verdiği bilgiye göre Nebati 250-350 milyar dolar olarak tahmin ettiği yastık altı altının sisteme kazandırılması ve TL'ye çevrilmesini teşvik edecek bir planı bu haftasonu açıklayacaklarını da söyledi.

Nebati'nin yatırımcılara verdiği diğer bilgiler arasında ise Abu Dhabi, Saudi Arabistan ve İsrail ile son günlerde olumlu temaslar yapıldığı ve swap anlaşmaları konusunda hemfikir olunduğu da yer aldı. Ancak Nebati potansiyel swap anlaşmaları hakkında başka bir bilgi vermedi.

Yabancı merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları döviz piyasasına Aralık'ta yapılan ve 20 milyar doları bulan müdahalelerle belirgin gerileyen rezerv göstergelerini destekleyici bir unsur olacak.

Ancak yatırımcılar TCMB'nin rezervlerine piyasalar swap verilerinden arındırılmış olarak bakıyor ve bu tutar eksi 55 milyar dolar ile belirgin negatif seyrini sürdürüyor.