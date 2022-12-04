Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

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04 Aralık 2022 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 16:40:00

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun göndermesine sosyal medyadan cevap: Bizler ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Rifkin'e ekonomi kadrosunda yer vermesine atıfta bulundu. Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına" ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na hitaben ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını vurgulayan Nebati, ülkenin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğine dikkati çekti.

Nebati, şunları kaydetti:

"Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."

Etiketler : nureddin nebati kemal kılıçdaroğlu ekonomi
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