Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: İşçi ve işvereni tatmin edecek olması ülke yararına olur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Enflasyondan, bütçeye... KGF'den, EYT düzenlemesine, birçok önemli başlık gündemdeydi.

Bakan Nebati, orta ve alt gelirli kesimlere konut edindirmek için destek paketi çalışmasında sona gelindiğini şu sözlerle duyurdu:

"Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir."

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna Bakan Nebati, son noktayı koydu:

"Şu anda bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok."

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa da değindi.

KREDİ GARANTİ FONU PAKETİ



Hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketinde takvimin netleştiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "14 başlıkta KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacağız. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde de destek verilecek" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ YORAN ENFLASYON"



Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkati çekti.

Nebati, "Bizi yoran enflasyon İnşallah yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Döviz fiyatlarındaki oynaklığın azaldığı ortamda beklentimiz önümüzdeki yıl enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi" diye konuştu.

Bütçeye ilişkin değerlendirme yapan Nebati, "Seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz" dedi.

Bakan Nebati, fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değindi.

"Denetimlerde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin denetim sayısını aşmış olacağız. EYT düzenlemesinin üretimi etkilememesi için ilgili adımları atmaya hazırız."

"ASGARİ ÜCRET, TARAFLARI TATMİN EDECEK SEVİYEDE OLMALI"



Asgari ücretin tarafları tatmin edecek seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışı ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın altyapısının yenileneceğini söyledi.