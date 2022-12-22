VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 11:04:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 11:04:00

Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: İşçi ve işvereni tatmin edecek olması ülke yararına olur

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İzmir İktisat Kongresi basın toplantısı sonrası soruları cevapladı. Nebati, "İşçi ve işvereni tatmin edecek olması ülke yararına olur." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Enflasyondan, bütçeye... KGF'den, EYT düzenlemesine, birçok önemli başlık gündemdeydi.

Bakan Nebati, orta ve alt gelirli kesimlere konut edindirmek için destek paketi çalışmasında sona gelindiğini şu sözlerle duyurdu:

"Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir."

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna Bakan Nebati, son noktayı koydu:

"Şu anda bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok."

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa da değindi.

KREDİ GARANTİ FONU PAKETİ

Hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketinde takvimin netleştiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "14 başlıkta KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacağız. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde de destek verilecek" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ YORAN ENFLASYON"

Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkati çekti.

Nebati, "Bizi yoran enflasyon İnşallah yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Döviz fiyatlarındaki oynaklığın azaldığı ortamda beklentimiz önümüzdeki yıl enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi" diye konuştu.

Bütçeye ilişkin değerlendirme yapan Nebati, "Seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz" dedi.

Bakan Nebati, fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değindi.

"Denetimlerde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin denetim sayısını aşmış olacağız. EYT düzenlemesinin üretimi etkilememesi için ilgili adımları atmaya hazırız."

"ASGARİ ÜCRET, TARAFLARI TATMİN EDECEK SEVİYEDE OLMALI"

Asgari ücretin tarafları tatmin edecek seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışı ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın altyapısının yenileneceğini söyledi.

Etiketler : nureddin nebati eyt asgari ücret
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Sade ve güzel

Sade ve güzel
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu
Farkındalık çağrısı

Farkındalık çağrısı
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda
Aleyna'yı tanımıyorum

Aleyna'yı tanımıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX