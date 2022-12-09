Bakan Nebati'den 2.000 kadro müjdesi
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.
Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz. <br><br>Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz.</p>— Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) December 9, 2022</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- İstismar davasıyla ilgili Meclis'te ortak komisyon kurulacak
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti
- "Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör"
- Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
- Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
- FETÖ'cü Enes Kanter'den BM oyunu! Yalanı ortaya çıktı