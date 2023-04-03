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03 Nisan 2023 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 17:48:00

Bakan Nebati: Tedbirleri almaya devam ediyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bir yandan depremin yaralarını sararken, diğer yandan da milletimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirleri almaya devam ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezinde konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yandan depremin yaralarını sararken, diğer yandan da milletimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Türkiye güçlü bir devlettir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar söylediğimiz her şeyi nasıl hayata geçirdiysek, bugün de gereken mücadeleyi beraber vererek, zafere birlikte ulaşacağız.

Etiketler : nureddin nebati afad hatay

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