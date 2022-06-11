Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katıldı.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gaziantep'in kalkınması kapsamında devlet olarak işletmelerimizi birçok mekanizma ile destekliyoruz.

Türkiye, üretim-ihracat-yatırım-istihdam kapsamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Türkiye 2021'de salgına rağmen yüzde 11 büyüdü. Son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Ekonomimiz 2022'nin ilk çeyreğinde de güçlü performansını sürdürdü. Türkiye, 2022 ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme başarısı gösterdi. İhracat 240 milyar doları aşarak tarihi rekorlar kırıyor.

Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz. Mali disiplinden taviz vermiyoruz.

Türkiye, satın alma paritesine göre 11. sıraya yükseldi. Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor.

ENFLASYON MESAJI

Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş ülkemize de yansıyor. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız.

Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. Ges'te asgari getiri garantisi olacaktır. GES'lerin ilave getiri imkanı da var.