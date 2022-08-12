Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur

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12 Ağustos 2022 Cuma 20:20:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 20:33:00

Bakan Nebati: Otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur

Kaynak: TRT Haber

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Otomotiv sektöründe ÖTV konusunun gündemde olmadığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elektrikli otomobillerin vergisinin yüzde 60'tan yüzde 10'a indirildiğini hatırlatarak, "Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otomotiv sektörü ve ÖTV'ye ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum" sözlerini kullanan Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm. Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak 'tam ÖTV'yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu' şeklinde bir söz söyledim. Ben şimdi size durumu anlatayım; 'Vergi politikaları' belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

"BİZLER YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur. Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik. Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin."

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV Otomotiv
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