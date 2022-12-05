05 Aralık 2022 Pazartesi 11:14:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 11:14:00
Bakan Nebati: Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.
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