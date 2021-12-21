Bakan Nebati duyurdu: Ayrıntıları açıklayacağız

Bakan Nebati duyurdu: Dövize endeksli TL mevduatın ayrıntılarını açıklayacağız
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli Türk Lirası mevduatlarıyla ilgili detayları son dakika yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün saat 14:00'te açıklanacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Konuşmasında, ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından Dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.
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