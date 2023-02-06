Bakan Nebati depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Bakan Nebati depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Bakan Nebati, enkaz alanlarındaki incelemelerinin ardından hastane ziyaretinde bulundu.

Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Nebati "Geçmiş olsun ülkemize. Bütün yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.

Bakan Nebati'ye Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.