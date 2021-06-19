  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip uçak TF-X için yeni eşik! İmzalar atıldı
Milli Muharip uçak TF-X için yeni eşik! İmzalar atıldı
PKK elebaşı Karayılan'ın sağ kolu örgütteki paniği anlattı
Meteoroloji'den 5 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Toplantı tarzı
Son testte yeteneklerini gösterdi... Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Mehmetçik görevinin başında' mesajı
Bakan Murat Kurum duyurdu: Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi
İstanbul'da bugün de sağanak etkili oluyor
Yılbaşından itibaren 100'e yakın saldırı engellendi
Kafede okuma provası
İdlib'de Esed rejiminin saldırısında bir Beyaz Baretliler çalışanı hayatını kaybetti
Pakistan'dan Afganistan kararı: ABD'ye üs vermeyecek
Mutfakta patron Neslihan
Tiyatroyla dönüyor
Genç yıldızlar aynı dizide
65 bin liralık çalıntı iddiası
3 kadın 3 hikaye
Prostat kanserinin en yaygın 4 belirtisi
Koronaya karşı antioksidan ağırlıklı beslenin
Ekran bağımlılığı zekayı etkiliyor
Resmi gazetede yayımlandı: Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi
Terazi heyecan, Koç kariyer peşinde olacak... Bu hafta burçları neler bekliyor?
AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı... 2 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2021 Cumartesi 13:12:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 13:12:00

Bakan Murat Kurum duyurdu: Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132, Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.

Mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası

Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizin temizliğinde, sahada 1550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz."

Etiketler : müsilaj deniz murat kurum
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Kızdıran menopoz yorumu

Kızdıran menopoz yorumu
Fenomenlerle klip

Fenomenlerle klip
Konserler için geri sayım

Konserler için geri sayım
'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde

'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde
Hatası 30 saat uçurdu

Hatası 30 saat uçurdu
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!

19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
İyi ki doğdun ‘bayan'

İyi ki doğdun ‘bayan'
Çalışabildiğim için şanslıyımm

Çalışabildiğim için şanslıyımm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER