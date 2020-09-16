Bakan müjdeyi verdi! 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağı ve uydunun 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

"TÜRKSAT 5A 30 KASIM'DA FIRLATILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte bulunmanın onların heyecanına ortak olmanın çok güzel bir durum olduğunu belirtti.

Beş yıl önce 5 takım 18 kişiyle başlayan yarışmanın bugün 149 takım 900 kişiye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu bizim için büyük bir başarı. İnşallah TÜRKSAT'ın desteğiyle bu daha da büyüyecek. Gençlerimizle birlikte ve yanlarında olacağız, onları destekleyeceğiz." dedi.

"TÜRKSAT 5A HABERLEŞME UYDUMUZU 2 EKİM'DE TESLİM ALACAĞIZ"

TÜRKSAT ile ilgili gelişmeyi de paylaşan Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak. Çalışmaları devam ediyor. Peşinden 5B gelecek. Orada da sürprizlerimiz var. Onla ilgili de açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.