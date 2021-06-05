Eylem planı Pazar günü açıklanacak

Marmara Denizi'nde uzun süredir etkili olan müsilaj sorunu için çözüm aranıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunu ve bugün açılacak millet bahçeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Bakan Kurum, millet bahçeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hedef doğrultusunda bugüne kadar 324 tane millet bahçemizi projelendirdik, 61 tanesini tamamladık. Kişi başı yeşil alan miktarını artıracak millet bahçeleri yaparak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede bugün inşallah 10 tanesini açmış olacağız."

Atık su arıtma tesislerinin sayısı artırıldı

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız göreve başladığında ülkemizdeki atık su arıtma tesisi 145 taneydi ve nüfusumuzun sadece yüzde 35'ine hizmet veriyordu. Bugün baktığınızda atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik.

Müsilaj konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok önemli bir çalıştay başlattık bütün Marmara belediyelerinin içinde olduğu, bilim adamlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, akademisyenlerimizin içinde olduğu bir çalışma yürütüyoruz. Dün 650 kişi konferansımıza katıldı. Herkesin görüşünü aldık, fikirlerini aldık. Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle yapacağımız toplantı çerçevesinde alacağımız eylem planlarını milletimizle paylaşacağız. Amacımız Marmara'mızı, Boğaz'ımızı en güzel haliyle gelecek nesillere bırakmaktır."

Müsilaj oluşumunun en önemli sebebinin kirlilik olduğunu da vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı birlik ve beraberliği nasıl depremde, selde, heyelanda gösterdiysek bu konuda da göstereceğimiz, Bakanlık olarak da sürecin takipçisi, destekçisi olacağımız bir projeyi hep birlikte yapacağız. Teknelerimiz şu anda Marmara'da numuneler alıyor. Arkadaşlarımız bölgedeki atık su arıtma tesislerimizden numuneler aldı. Bu çerçevede kirliliğinin sebeplerinin araştırıldığı ve buna ilişkin hem kısa vadede hem de uzun vadede yapılması gereken çok kapsamlı eylem planını inşallah yarın milletimizle paylaşacağız" dedi.

"Sebepler konusunda mutabakata vardık"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın da TRT Haber yayınında çalıştay hakkında bilgi verdi.

Deniz salyasının ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Büyükakın, "Yönetilmesi mümkün olan bir mesele olarak görüyoruz. Uzman arkadaşlarımızı uzunca bir süredir dinliyoruz. Onların yapmış oldukları çalışmaları dinledik. Bugün devam ediyor, yarın Kocaeli'nde ev sahipliği yapacağımız bir başka program var. Sayın Bakanımız da o programa katılacaklar. Bugün teknik arkadaşlar var, su ve kanal idarelerinin yöneticileri, genel müdürleri, çevre daire başkanları bugünkü toplantıya katıldı" dedi.

Yarın belediye başkanları düzeyinde bir çalışma yapılacağını anlatan Büyükakın, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sebeplerin ne olduğu konusunda büyük bir mutabakat var. Sebepler büyük ölçüde belli. Ancak yapılması gerekenler, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede neler olacağı konusunda daha detaylı çalışmalar yapılıyor."