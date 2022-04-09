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Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama
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09 Nisan 2022 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 19:38:00

Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Kurum: İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

Etiketler : Malatya kurum Murat Kurum deprem
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