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28 Ağustos 2022 Pazar 19:32:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 19:32:00

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki! "Her şey değişir, CHP değişmez"

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "iktidara gelmeleri halinde Bakanlığı kapatacaklarına" ilişkin sözlerine, "Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz." diye yanıt verdi.

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürmesi ve "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında "Her şey değişir, CHP değişmez" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu, tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz."

Etiketler : Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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