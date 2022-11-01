Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi! Toplam başvuru sayısı açıklandı
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını açıkladı. En çok başvuru İstanbul'dan yapılırken, başvuran gençlerin sayısı 2 milyonu aştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirterek resmî sosyal medya hesabından teşekkür mesajları yayımladı.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran kişi sayısı hakkında bilgilendirmede de bulunan Bakan Kurum, vatandaşların projeye gösterdiği ilgiye de müteşekkir olduğunu ifade etti.
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