Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirterek resmî sosyal medya hesabından teşekkür mesajları yayımladı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran kişi sayısı hakkında bilgilendirmede de bulunan Bakan Kurum, vatandaşların projeye gösterdiği ilgiye de müteşekkir olduğunu ifade etti.