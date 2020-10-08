08 Ekim 2020 Perşembe 13:23:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 13:38:00
Bakan Kurum'dan flaş İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 'İstanbul'u sokak sokak depreme hazırlıyoruz' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depreme karşı İstanbul'da seferberlik başlattık." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının detaylarını açıkladı...
Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İstanbul'da 36 bin riskli bina var.
Ayrıntılar geliyor....
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- Bakan Kurum'dan flaş İstanbul açıklaması