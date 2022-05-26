Bakan Kurum'dan fidan dikim törenine davet

Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim töreni ve İstanbul'un fethi kutlamaları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurum, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüzbinlerin fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşacağını vurgulayan Kurum, tüm vatandaşları fetih kutlamaları ve fidan dikim törenine davet etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hayatımıza anlam katan minik yavrularımız, annelerimiz, babalarımız, cennet vatanımızdan bir parça olan bu mekan sizin. 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binler fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı'nda, yüz binler Millet Bahçesi'nde buluşacak. Ben tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, muhteşem bir atmosferde, şölen havasında gerçekleştirilecek olan Fetih Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum."

"İSTANBUL'UN MERKEZİNDE 5 MİLYON 61 BİN METREKARELİK YEŞİL BİR KORİDORA DÖNÜŞECEK"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin gurur tablosu olacağını, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacağını ifade etti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı gurur tablosu olacağını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Buraya tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak. Burada bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacak, robotik çalışacak, yazılım üretecekler. Müzelerimiz olacak, sanatseverler buralarda eserlerini sergileyecek. İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi burada, millet bahçemizde atacak. Öyleyse haydi İstanbul. Fethin coşkusunu birlikte yaşamaya. Haydi Türkiye, Cumhurbaşkanımızla beraber, fidanlarımızı toprakla buluşturmaya."