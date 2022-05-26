VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar: TEKNOFEST farklı ülkelerde de devam edecek
Bakan Kurum'dan fidan dikim törenine davet
Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
New York Temyiz Mahkemesinden Trump'ın mahkeme celp itirazına ret
Türkiye'de 1310 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'da varış noktasına ulaştı
Vergi istisnasının süresi uzatıldı
Pençe-Kilit operasyonunda terör hedefleri imha ediliyor
Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı
MGK Toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor
ÖSYM, son üç senenin sınav sorularını erişime açtı
İsrail basını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretini manşetlere taşıdı
Kongo'da saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Luhansk'ta tam kontrol sağlamaya çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk etabın galibi belli oldu
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Stoltenberg'den Türkiye'ye destek
Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti
Shakira 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Almanya Başbakanı Scholz: Putin kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
26 Mayıs 2022 Perşembe 21:41:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 21:41:00

Bakan Kurum'dan fidan dikim törenine davet

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etti.

Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim töreni ve İstanbul'un fethi kutlamaları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurum, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüzbinlerin fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşacağını vurgulayan Kurum, tüm vatandaşları fetih kutlamaları ve fidan dikim törenine davet etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hayatımıza anlam katan minik yavrularımız, annelerimiz, babalarımız, cennet vatanımızdan bir parça olan bu mekan sizin. 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binler fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı'nda, yüz binler Millet Bahçesi'nde buluşacak. Ben tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, muhteşem bir atmosferde, şölen havasında gerçekleştirilecek olan Fetih Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum."

"İSTANBUL'UN MERKEZİNDE 5 MİLYON 61 BİN METREKARELİK YEŞİL BİR KORİDORA DÖNÜŞECEK"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin gurur tablosu olacağını, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacağını ifade etti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı gurur tablosu olacağını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Buraya tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak. Burada bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacak, robotik çalışacak, yazılım üretecekler. Müzelerimiz olacak, sanatseverler buralarda eserlerini sergileyecek. İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi burada, millet bahçemizde atacak. Öyleyse haydi İstanbul. Fethin coşkusunu birlikte yaşamaya. Haydi Türkiye, Cumhurbaşkanımızla beraber, fidanlarımızı toprakla buluşturmaya."

Etiketler : Bakan Kurum İstanbul Millet Bahçesi
Yeni TSM şarkısı

Yeni TSM şarkısı
Nikâh Makedonya'da

Nikâh Makedonya'da
Eski eşim vesile oldu

Eski eşim vesile oldu
Yine barıştılar

Yine barıştılar
Enteresan bir dönemdeyim

Enteresan bir dönemdeyim
Dizi daha yorucu

Dizi daha yorucu
Şarkı hediyesi

Şarkı hediyesi
Kanserle savaşıyor

Kanserle savaşıyor
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX