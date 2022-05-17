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17 Mayıs 2022 Salı 12:01:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 12:02:00

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ve Millet Bahçesi açıklaması: "İmara açılmayacak"

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Muhalefetin Atatürk Havalimanı provokasyonuna karşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. CHP'nin Atatürk havalimanı arazilerinin imara açılacağını satılacağını savunana muhalefete tepki göstererek arazilerin hiç bir şekilde satılmayacağını ve imara açılmayacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- Gezi parkında olduğu gibi konu çevre ya da doğa değil

- Tehdit diline alışmışlar. Onlar tehdit etsin, biz proje yapmaya devam edeceğiz

- Katar'a satılması söz konusu değil

- "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."

Etiketler : Murat Kurum Atatürk Havalimanı Katar
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