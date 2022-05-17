"İmara açılmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- Gezi parkında olduğu gibi konu çevre ya da doğa değil

- Tehdit diline alışmışlar. Onlar tehdit etsin, biz proje yapmaya devam edeceğiz

- Katar'a satılması söz konusu değil

- "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."