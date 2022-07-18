VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB'den yüzde 100 zam!
Bakan Akar açıkladı: Genel prensiplerde anlaşmaya varıldı
"Sürecin Sonuna Kadar Takipçisiyiz"
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: İlave düşüşler bekleniyor
Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de!
Almanya ve Fransa'ya ağır suçlama
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi'
'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 1 yılda 80 bin kişi gezdi
ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı
İngiltere'de ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı
Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı!
Kriz Türkiye'de çözülecek!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Yunanistan'ın SAMP-T hazımsızlığı!
'''Kontrollü darbe' cümlesini ilk kez FETÖ'cülerin raporlarından duydum''
Bu miğfere paha biçilemiyor
Plajdan 3500 ton atık toplandı
Ata tohumunu gelecek nesillere aktarıyor
Sosyal medyadan tombak eğitimi
WhatsApp'ta yenilik: 'Durumlar'da sesli mesaj zamanı
YKS birincilerinin illeri belli oldu
18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00

Bakan Kurum'dan Asbestli Gemi İddialarına Yanıt: Sürecin Sonuna Kadar Takipçisiyiz

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, ülkemiz karasularına geldiğinde geminin, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından denetimlerden geçirileceğini ve bir kez daha ölçümler yapılacağını vurguladı. Bakan Kurum, ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse; geminin diğer kontrollerinin yapılacağını ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa geminin, hiçbir tereddüte yol açmadan aynı şekilde geri gönderileceğini belirtti. Bakan Kurum ayrıca gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükünün bulunduğunu, gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıkların özel ambalajlar sayesinde havayla temasının kesildiğini söyledi. Bakan Kurum, bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıkların geçici depolandığını, lisanslı araçlarla taşındığını ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 900 ton asbest bulunduğu iddia edilen Brezilya gemisi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi uzun bir süredir izin beklemekteydi.

Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde bulunan geminin denetim işlemleri uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. NAe Sao Paulo gemisi için de Basel Sözleşmesi gereğince aynı prosedür işletilmiş; gemide her türlü denetim uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından yapılmıştır.

Ölçümler neticesinde gemide riskli bir durum olmadığı ve ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belgeleriyle (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı vb) iletilmiş, ardından izin alma işlemi tamamlanmıştır.

Ülkemiz karasularına geldiğinde de gemi; uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek, bir kez daha ölçümler gerçekleştirilecektir. Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse; geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddüte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir. Gemi söküme uygun bulunursa da AB lisanslı firma tarafından her türlü teknik ve kurallara titizlikle uyularak söküm işlemi gerçekleştirilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek uzman ekiplerce süreç titizlikle takip edilecektir.

Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe uygun tesislerde, asbest içeren atıklar diğer atıklardan ayrı bir kısımda depolanmaktadır. 2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümü gerçekleştirilmiş, atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği tecrübe edilmiştir.

Milletimiz müsterih olsun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ."

Etiketler : asbest GEMİ BAKAN KURUM MURAT KURUM BOĞAZ
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Yeni gelin - kaynana filmi

Yeni gelin - kaynana filmi
Konserde dostluk mesajı

Konserde dostluk mesajı
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Beyazlar içinde

Beyazlar içinde
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Setleri özledim

Setleri özledim
Oyunculuğa adım atıyor

Oyunculuğa adım atıyor
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX