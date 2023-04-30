"8 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak"

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Maltepe sahilindeki yürüyüş etkinliğine, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan "Gemlik" rengindeki Togg ile geldi.



Ellerinde meşale bulunan gençlerce karşılanan Kurum, burada katıldığı "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" programında yaptığı konuşmada, gençlere daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirleri baştan aşağı ihya etmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Bakan Kurum, ailelerin güvenle yaşayacağı alanların inşası için koşturduklarını, her ilde kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare olmasını istediklerini, bu kapsamda İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 millet bahçesi yaptıklarını, her bir genç için 1 metrekare ilave yeşil alan kazandırdıklarını aktardı.

"81 ilde 81 milyon metrekare" hedefiyle yola çıktıklarına işaret eden Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin ise şunları söyledi:

"Millet bahçemizin inşallah Mayıs'ın 8'i itibarıyla ilk etabı İstanbullu kardeşlerimize, gençlerimize hizmet verecek. Orada, yeşil alanların içinde, tüm sosyal donatılarıyla birlikte kardeşlerimiz vakit geçirecek, gençlerimiz eğlenecek, bisiklete binecek, yürüyüş yapacak, spor yapacak, aileleriyle birlikte hoş vakit geçirecek. Hani onlar diyorlardı ya, 'Buraları Katarlılara satacaklar. Buraları Araplara verecekler. Buralara rantsal dönüşüm yapacaklar. Binaları dikiyorlar' diyorlardı ya, biz dikmedik. Ama ne diktik biliyor musunuz? 145 bin 300 ağaç diktik."

- "Bütün çabamız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek"

Bakan Kurum, gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizerek, "Sizler, Yunus Emre'nin diliyle konuşan, Fatih'in cesaretiyle, Mevlana'nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz. Sizler ecdadımızın torunlarısınız. Bizim geleceğimizsiniz. İstikbalimizsiniz, istiklalimizsiniz. Biliyoruz ki sizler daha iyisini yapacaksınız. Bizim de bütün çabamız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek." diye konuştu.

Burada 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlerin olduğunu aktaran Kurum'un "14 Mayıs'ta ilk oyumuzu Erdoğan'a verecek miyiz? 14 Mayıs'ta Türkiye'de, Maltepe'de, İstanbul'da 'Gençliğin yüzyılı' diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta 'Doğru adam, doğru zaman, Recep Tayyip Erdoğan.' diyecek miyiz?" sorusunu yönelttiği gençler "evet" cevabını verdi.

Kurum, konuşmasının ardından düzenlenen bilgi yarışmasında, birinci, ikinci ve üçüncü olan gençlere "Togg" turu ile tablet hediye etti.

- Gençlerle basketbol maçı yaptı

Bakan Kurum, programın ardından Maltepe sahilinde bulunan basketbol sahasında maç yapan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle maç yapan Kurum, ardından onlarla sohbet edip oyunun anısına fotoğraf çektirdi.