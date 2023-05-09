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09 Mayıs 2023 Salı 00:52:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 00:52:00

Bakan Kurum: Tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun.' dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Beykoz'da düzenlenen Giresunlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Giresun'da sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, 3 bin 764 sosyal konutu bitirdiklerini, donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla Giresunlulara teslim ettiklerini aktararak, "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam" projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edeceklerini açıkladı.

- "GİRESUNLULAR İÇİN KÜLTÜR EVİ VE MESİRE ALANI"

Bakan Kurum, Beykoz'da yaşayan Giresunlulara kültür evi ve mesire alanı yapacaklarını dile getirerek, "Giresun Federasyonunun 60 dönümlük bir yeri var. Giresunlu kardeşlerimiz de bizden bu alana 'Giresunlu hemşehrilerimiz için bir kültür evi istiyoruz' dediler. 'O regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz' dediler. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız." diye konuştu.

Bu alanın isminin "Giresun 42. ve 47. Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele Mesire Alanı" olacağını açıklayan Kurum, Beykoz'da yaşayanlara da bir müjdesinin olduğunu anlattı.

Bakan Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Kurum beykoz AK Parti
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