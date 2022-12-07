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07 Aralık 2022 Çarşamba 23:38:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 23:38:00

Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı yapacağız. Bu konutları yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar alabilir, bunun dışında kimse alamaz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen "20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettiniz, 250 bin konutu nasıl yapacaksınız?" sorusuna, "20 yılda köprülerimizi, hastanelerimizi, sanayi tesislerimizi, okullarımızı, camilerimizi, millet bahçelerimizi nasıl yaptıysak 250 bin sosyal konutumuzu da aynı anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yapacağız." karşılığını verdi.

Sahada 138 bin konutun yapımının sürdüğünü bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bunu hep söylüyoruz ama anlatamıyoruz; bu, bir vizyon, ufuk meselesi ki bu vizyonu ve ufku sahaya vatandaşımızın, milletimizin lehine koyan bir irade var; AK Parti iradesi, Cumhurbaşkanımız var. Şu anda -ayda 8 milyar lira- TOKİ Başkanlığımız eliyle gerek afet konutlarımızı gerek sosyal konutlarımızı gerekse millet bahçelerimizi yapıyoruz, milletimize armağan ediyoruz. Kimsenin, hiçbir yüklenicinin TOKİ'den de alacağı yok. Gene aynı anlayışla vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı yapacağız. Bu konutları yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar alabilir, bunun dışında kimse alamaz."

Vatandaşa ve doğaya zarar verecek hiçbir maddenin ülkeye girmesine, Türkiye'de üretilmesine izin vermediklerini vurgulayan Kurum, "Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz. Bu yüzden Sıfır Atık Projesi önemli. Sıfır Atık ile geri kazanım oranımızı yüzde 35'lere çıkardık. Çok kısa zamanda daha da artıracağız. Dolayısıyla ithalatı bu oranda azaltacağız. Emekçi sokak toplayıcılarımız var, evlerine ekmek götürüyorlar. Onların alın teriyle topladıkları malzemeleri ham madde yapıyoruz ve bu ham maddelerle üretime katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün 81 ilde devam ettiğine hem tarihi mekanlarda hem de riskli alanlarda yapıldığına dikkati çeken Kurum, "Halfeti'de de dönüşümle alakalı yapılması gereken ne varsa en acil alandan başlamak suretiyle yapacağız. Burada sorumluluk hepimizin; vekillerimizin, belediyelerimizin, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bize dönüşümle gelen hiçbir projeye 'hayır' demedik; gerek plan desteği gerek maddi destek gerek kamulaştırma desteği gerekse kira, taşınma desteği olmak üzere her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurum, Bursa Hanlar Bölgesi'nde de tarihi bir dönüşüm yapıldığının altını çizerek "Dönüşümde kuyumcu terazisi hassasiyetiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada tarihi binalarımıza zarar veren ne varsa bütün binaları kaldırdık ve burayı tamamen milletimize armağan edeceğiz. 20 yıldır hiçbir işte, sizin gibi elimize yüzümüze bulaştırmadık. Tüm işlerimizi layıkıyla, hakkıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Karacabey konutlarının yerini de değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada bütçe üzerinde şahsı adına söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, başındaki beyaz başörtüsünü, "Tülbendimi tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum." diyerek çıkarmasının ardından AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Milletvekillerinin karşılıklı laf atmalarının ardından görüşmelere devam edildi.

Konuşmaların tamamlamasından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile bağlı kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : bakan kurum sosyal konut Sadi Bilgiç
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