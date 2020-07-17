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17 Temmuz 2020 Cuma 19:23:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 19:30:00

Bakan Kurum: Şehirlerimizi güçlü kılmak için çaba göstermeye devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hep söylüyoruz, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer.' Biz bu yolda, şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye inşallah devam edeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bahçe ilçesindeki halk buluşmasında, şehitler diyarı Osmaniye'yi 2023, 2053 ve 2071'e taşımak için önemli projeleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Kente yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Kurum, projelerin Osmaniyelilere hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 18 yılda tarihi adımlar atıldığını aktaran Kurum, "Birçok projeyi başlattık. Sadece bir örnek vereyim size, 50 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut projelerimiz çerçevesinde 50 bin konutumuza 650 bin, yine 100 bin konutumuza da 1 milyon 200 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Kuralarımızı çektik ve hızlı bir şekilde inşalarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kurum, Osmaniye'de inşa edecekleri 735 konutun temellerinin atıldığını, 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 50'sinin tamamlandığını, 2021'in başında da vatandaşa teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

İlçede, 50 dönüm üzerinde yürüttükleri Şelale Teras Projesi hakkında bilgi veren Kurum, bunun için belediyeye İller Bankası aracılığıyla 1 milyon 250 bin lira hibe desteği sağladıklarını aktardı.

Kurum, bugün Osmaniye'yi sokak sokak gezdikleri gibi tüm Türkiye'yi de karış karış gezdiklerini belirterek, projeleri yerinde inceleyip yenilerini de gittikleri yerde açıkladıklarını anlattı.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ, CUMHUR İTTİFAKI'YLA GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Bir hayalimiz, bir hedefimiz, bir aşkımız var; çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Hep söylüyoruz, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer.' Biz bu yolda, şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan, büyük bir aşkla yürüyeceğiz. 'Aşkla çalışan, koşan yorulmaz.' diyeceğiz. Osmaniye'yi, Bahçe'yi yeniden imar, inşa edeceğiz. Dev projeler yapmaya, milletimizin gönlüne girmeye, milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. 18 yıl önce başlattığımız kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bunun en güzel örneğini de Osmaniye’de, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in memleketinde, onun hemşehrileriyle yaptığımız yol arkadaşlığında görüyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin."

TOKi Başkanı Ömer Bulut da Türkiye genelinde sosyal konut uygulamaları kapsamında 940 bin konut ürettiklerini, 1 milyon hedefine de hızla ilerlediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Bakan Kurum'a kılıç hediye etti. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler, örnek konutlarda incelemelerde bulundu, vatandaşla sohbet etti. Kurum, buradan Bahçe Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı İbrahim Baz ve diğer ilgililerle görüştü.

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