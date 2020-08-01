Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şehirlerimizi engelsiz hale getirip engelli vatandaşlarımızın şehirde mutlu, huzurlu şekilde yaşamasını temin etmek için belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda, videokonferans yöntemiyle AK Parti Konya teşkilatıyla bayramlaştı.
Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kurum, "Bu bayramda belki çok fazla beraber olamadık ama inşallah bu günler de geçecektir. İnşallah Konya'mız her zaman olduğu gibi o birlik ve beraberliği, tek vücut olmayı hem Türkiye'ye hem dünyaya gösterecektir." diye konuştu.
Konya'da arife ve Kurban Bayramı'nın birinci günü çeşitli incelemelerde bulunduklarını anlatan Kurum, bugün de ilçe ziyaretleri yapacağını söyledi.
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