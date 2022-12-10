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Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı
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10 Aralık 2022 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 17:15:00

Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da hizmete giren projelerin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışının gerçekleştirildiği törende konuşma yaptı.

Coşkulu kalabalığın karşısında, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Kurum, tüm Samsunluları muhabbetle selamladığını belirtti.

Kurum, Samsun'un Milli Mücadele döneminde önemli bir rol oynadığını hatırlatarak, "Kıymetli kardeşlerim bundan 103 yıl önce Samsun'dan doğan özgürlük, bağımsızlık, hürriyet güneşi, bu aziz milletimizi, bu vatanı, Türkiye'yi sonsuza dek ısıtmaya devam edecektir. Bu yüzden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz 'istikbaldir, istiklaldir' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte tamamlanan projelere de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Açılışını yapacağımız tüm eserlerimiz Samsun'umuza, Samsunlu kardeşlerimize hayırlı olsun. İnşallah 2023 yılında buradan, Samsun'umuzdan işaret fişeğini yakacağız. 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."

Etiketler : murat kurum samsun proje
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