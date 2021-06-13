  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Romantik yıl dönümü
Buruk veda
Rolü için stüdyoda
Millet İttifakı'nda yeni bir kriz daha patlak verdi
Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Yemen medyası: BAE stratejik Mayyun Adası'na askeri teçhizat taşımaya devam ediyor
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Türkiye vurgusu!
Fransa'da muhtıracı generaller hesap verecek
Almanya, PKK'yı destekleyen grubun ülkeden çıkışına izin vermedi
NATO Zirvesi yarın! 1.5 yıl sonra liderlerle yüz yüze zirve
Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı
Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
13 Haziran 2021 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 15:32:00

Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde sürdürülen müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı.

'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız" dedi. Bakan Kurum ayrıca, temizlik çalışması öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları paylaştı.

Etiketler : Bakan Kurum Marmara Denizi MÜSİLAJ
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
Dolandırıcıların son kurbanı

Dolandırıcıların son kurbanı
Hande'nin en büyük destekçisi Alican

Hande'nin en büyük destekçisi Alican
Biz böyle mutluyuz

Biz böyle mutluyuz
Hayri yarışı

Hayri yarışı
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Durumu kabullenme aşamasında

Durumu kabullenme aşamasında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER