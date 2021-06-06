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06 Haziran 2021 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 19:12:00

Bakan Kurum 'müsilaj' için acil eylem planını açıkladı! 8 Haziran'da başlayacak

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'dan itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine başlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

Çözüm noktamız çok net; hakikaten hepimizin, 84 milyonun ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek, hedefimiz budur. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur.

MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI

Bakan Kurum, açıklamalarının devamında, Marmara Denizi Koruma Eylem Planına değinerek, "Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sanayi odalarımızın ve STK'larımızın da içinde olduğu bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. Koordinasyon Kurulumuzu önümüzdeki hafta itibarıyla oluşturuyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, plana ilişkin ayrıntılara da değindi. Kurum, "Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"2021 YILI SONUNDA 11 BİN 350 KİLOMETREKARELİK YÜZEY ALANINA SAHİP OLAN MARMARA DENİZİ'Nİ KORUMA ALTINA ALMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle, onaylarıyla inşallah 2021 yılı sonunda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi'ni koruma altına almış olacağız. Bu çalışmalarımızla Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini de koruma altına almış olacağız. Bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atık suların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda bu projemiz yürütülecek. Marmara Bölgesi'ndeki atık suların yüzde 53'ü ön arıtım, yüzde 42'si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5'i biyolojik olarak arıtılmaktadır. Bu arıtma tesislerimizde yapacağımız teknolojik dönüşümle, ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüşümünü sağlamış olacağız.

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacağını ifade etti.

7/24 ONLİNE İZLEME

Bakan Kurum, "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak." diye konuştu.

HAYALET AĞLAR

Kurum, Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağların da plan kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca 1 yıl içerisinde temizleneceğini bildirdi.

MÜSİLAJDAN ZARAR GÖREN BALIKÇILARA EKONOMİK DESTEK

Bakan Murat Kurum, açıklamalarının devamında şunları aktardı:

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak.
Etiketler : murat kurum müsilaj marmara denizi deniz salyası
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