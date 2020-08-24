Bakan Kurum müjdeyi verdi! Selden etkilenen Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile selin en çok etkilediği Dereli ilçesindeki çalışmaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurum, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra, yeni yapılacak konutlar, dere güzergahı üzerindeki binaları kaldırma sürecini birlikte yürüttüklerini anlattı.

Bir taraftan vatandaşların yaraları sarılırken diğer taraftan, bir daha vatandaşların mağdur olmaması için yeni yapılacak işlere ilişkin adımları atmaya çalıştıklarını anlatan Kurum, şöyle deva etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere bölgede bir daha böyle bir olayın yaşanması adına tüm iş ve işlemlerin yapılması talimatını verdiler. Bu çerçevede Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 yapı tespit edildi. Bu yapılar hızlı bir şekilde kaldırılacak. Vatandaşlarımızla görüşmek üzere hem Dereli'de hem Doğanket'te iki tane kentsel dönüşüm ofisi, bakanlıklarımızın vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını gidermeleri talepleri noktasında irtibat kuracakları irtibat ofisleri kurduk. Bu çerçevede vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz."

YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK!



Kurum, hızlı bir şekilde Dereli'de belirlenen 24 binanın yıkımını gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Doğankent'te 11 binamız var. 11 binamıza ilişkin de yıkım sürecini yürüteceğiz. Toplu Konut İdaresi başkanlığımızca Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşa için arazi çalışmalarını başlattık. Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını da inşallah gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Belediyelerin altyapılarına ilişkin çalışmaları da hızlı bir şekilde başlattıklarının altını çizen Kurum, bölgede vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarının hat safhada olduğuna işaret etti.

Dereli'de şebekeye kısmi şekilde su vermeye başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere'de arızalarımız tamamen giderilmiş ve şehre su verilmiştir. Güce ilçemiz orası da ciddi anlamda hasar gördü. Arızalar tespit edildi. İnşallah yarın akşama kadar da Güce ilçesinde içme suyu şebekesine su vereceğiz ve vatandaşlarımız içme suyu şebekesinden su alabilecek konuma gelecekler." bilgisini paylaştı.

"AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN YARASINI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARMAKTIR"

Belediyelerin alt ve üst yapıya ilişkin çalışmaları titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Amacımız daha önce Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Van'da olduğu gibi Giresun'da Dereli'de, Doğankent'te de hızlı bir şekilde aksiyon almaktır. Vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır. Bu çerçevede bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

Kurum, ilçede selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Dere güzergahı üzerinde kalan vefat eden kayıp bir amcamız var. Zeynep teyzemizle görüştük. Hemen bulunduğumuz alanın karşısında inşaatını akşama kadar bitireceğiz. Onları da sağlam güvenli konutlarına, eşyalarıyla birlikte akşama kadar yerleştireceğiz. Onların da en azından acılarını böyle paylaşmak istiyoruz. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun. Tüm Giresun'umuzun, ülkemizin başı sağ olsun. Tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

BAKAN KURUM AFETZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, sel ve heyelanlar sonrasında evleri zarar gören vatandaşlarla da görüştü.

İlk olarak selde kaybolan Kemal Akar'ın eşi i Zeynep Akar ve ailesiyle görüşen Kurum, taşınacakları ev ve sonraki süreçlerle ilgili aileye bilgiler verdi.

Bakan Kurum, daha sonra selde evleri zarar gören ve yıkılmasına karar verilen Hasan Bayrak ve ailesiyle görüştü. Kurum, hasar gören evi de gezerek aileye destek sözü verdi.

Kurum, Akkaya dere yatağı ve burada yıkılmasına karar verilen binalarda da incelemelerde bulundu.