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07 Ocak 2023 Cumartesi 13:20:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 13:20:00

Bakan Kurum, Manavgat'ta 2021'deki yangın sonrası inşa edilen evleri inceledi

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'deki orman yangınında evleri yanan vatandaşları yeni konutlarında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, yangın sonrasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından bölgede inşa edilen evleri gezdi, olaydan etkilenen ailelere ziyarette bulundu.

İlk olarak Güzelyalı Mahallesi'nde yangından etkilenen Boz ailesinin misafiri olan Kurum, yer sofrasında aileyle yemek yedikten sonra Ünzile ve Ahmet Boz çiftiyle sohbet etti.

Kurum, ziyaret sırasında eski Güzelyalı Mahallesi muhtarlarından Hasan Boz ile de konuştu. Hasan Boz, yangın sonrasında yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiçbiri vermedi. DSP'de, CHP'de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım ben. O dönemde, buraya Köy Hizmetlerinin aracını getirdik, iki gün sonra gittiler, bir gün çalışmadılar. Bunu da gördük biz. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Boz da "Bizim devletimizden zarar gelmez. Bir sene evvelden dediğin gibi de Allah bin kere razı olsun sizden, Cumhurbaşkanımızdan." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ANBEAN TAKİP ETTİ"

Bakan Kurum, Manavgat yangını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alanı anbean takip ettiğini vurgulayarak, "Ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa, bilfiil kendisini de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz, dualarınızı alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra sırasıyla Ulukapı ve Kalemler mahallelerine geçen Kurum, yangın sonrasında inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Akça'nın yeni evine de ziyarette bulunan Kurum, Akça ile bir süre sohbet etti.

Bakan Kurum, ardından Karavca Mahallesi'ne geçerek, muhtar Ahmet Ali Karakaya'dan yapımında sona gelinen konutlarla ilgili bilgi aldı.

Kurum, daha sonra, evi yanan vatandaşlardan Fatma Deniz ile konuştu. Deniz, "Evim tamamen yandı. Bizim ev orada. 8 Mart'ta geldiniz, baktınız, ben sizinle konuştum. O zaman da söz vermiştiniz. 'Benim ev yapılacak mı?' diye sormuştum. Siz de söz vermiştiniz. Kendi yerimize yapılmadı ama olsun burada, iyi çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Deniz'e yeni evlerinde sağlıkla oturmalarını dileyen Kurum, "Orada demek ki yapılamıyor, mülkiyet problemiyle ilgili. Burası daha iyi, daha güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum manavgat yangın ev
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