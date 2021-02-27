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27 Şubat 2021 Cumartesi 07:17:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 07:17:00

Bakan Kurum: Kanal İstanbul vizyon bir projedir

Kaynak: TRTHaber

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un marka değerini artıracağını söyledi. Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Bakan Kurum, "Hazırlanan raporlarla projenin İstanbul'a zarar vermeyeceğini ispat ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir'de temaslarda bulundu.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız.

Kanal İstanbul projesi gerçekten vizyon bir proje Türkiye adına lider ülke yapacak İstanbulumuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı her türlü detay düşünülmektedir.

Şimdi muhalefet burada su kaynaklarının giderildiğini söyledi buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettik. Depremsellik ile ilgili İstanbul'a zarar verir dediler yine bunu raporlarımız ile zarar vermediğini ispat ettik. Yoğunluk yine yapmış olduğumuz planlarda herhangi bir yoğunluk getirmediğini götürmediği de gösterdik bu anlayışla da çalışmalarımızı yapıyoruz"

Maltepe'deki çöp yığınları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gündeminde İstanbul'da günlerdir toplanmayan çöpler vardı.

Murat Kurum, "Belediyeler acizlik içindeyse bakanlık olarak çöplerin toplanmasına destek verebiliriz" dedi.

Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz süreçte İstanbul'u yaşanılabilir bir hale getirdik. Bugün yine görüyoruz ki çöp dağları oluşmaya başladı. Biz bakanlık olarak her türlü desteği verebiliriz. Biz milletin hayrına olan işler yaptık. Aynı şekilde de devam edeceğiz."

Etiketler : bakan kurum murat kurum kanal istanbul
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