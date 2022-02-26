Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek sonuç bildirgesine ilişkin Bakan Kurum, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak." dedi. Kurum, "İklim seferberliğine tüm dünyayı çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şürası'nın kapanış töreninde, Bakan Kurum'un başkanlığındaki divan toplandı. Şürada ortaya çıkan tavsiye kararlarının okunmasının ardından Bakan Kurum, 217 maddelik tavsiye kararlarını oylamaya sundu.

Kurum, tavsiye kararlarının oy birliği ile kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleyi merkezine alan, Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek önerilere imza atan İklim Şürası'na emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk İklim Şürası'nı, bilim insanlarından çiftçilere, kamu kurumları ve özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden iklim elçilerine kadar seçkin bir toplulukla gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, "İklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde vatandaşımızın katıldığı 26 farklı etkinlikle Türkiye'nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi olmuş İklim Şüramızın kapanış toplantısını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, açılışını "gençlik oturumu" ile yaptıkları Şürada, 209 üniversiteli iklim elçisinin kendisini geleceğe dair umutlandırdığını belirterek, "Şunu gururla ifade etmek isterim ki İklim Şüramız, bilim insanlarımızın yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı hem de pratikte Cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine sahne olmuştur." ifadesini kullandı.

Gençlerin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Gençler, 210'uncu iklim elçisi olarak sizlerin ağabeyi ve yol arkadaşı olarak hep yanınızda olacağım. İklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü sizler yapacaksınız. Sizlere inanıyor, güveniyorum, her zaman yanınızdayım. Her birinize katkılarınızdan, verdiğiniz heyecandan, coşkudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeledeki varlığınızla artık çok daha güçlüyüz, çok daha inançlıyız. İyi ki varsınız gençler, iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz."

"SİYASET ÜSTÜ BİR ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

İklim Şürası'nda "yeşil kalkınma" ve "2053 net sıfır emisyon" hedeflerine ve ulusal katkı beyanının düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttüklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kurum, sadece her şey yolunda giderken değil, kötü gittiğinde de hayat tarzının sürdürülebilir kılınması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığı 'daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine' çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Şu cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, dur durak bilmeden canla başla çalışmalıyız. Tüm dünyada, her yüz gıdadan 33'ü çöpe gitmektedir. Halbuki bugün dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla mücadele etmektedir. Bu da 821 milyon insanın her gece yatağına aç girmesi demektir. Halbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetmektedir. Bu felaketi durdurmak için tasarrufu ilke edinen, israftan kaçınan işlerden yana tavır koyacağız. İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz."