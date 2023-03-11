Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız
TOKİ ile birlikte bölgemizde hızlı bir dönüşüm süreci başlatmış bulunuyoruz
Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip tamamlanan yerlerde valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte e-Devlet üzerinden askıya geçeceğiz
Şehrin demografik yapısına uygun projeler yürütüyoruz. Yaptığımız TOKİ konutları dimdik ayakta, aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz
- HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na katıldı
- Asrın felaketinde 34. gün... Bakan Nebati'den açıklamalar
- Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek
- "MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır"
- "14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız"
- YSK: Seçime 36 parti katılacak