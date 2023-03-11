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HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na katıldı
Asrın felaketinde 34. gün... Bakan Nebati'den açıklamalar
Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek
"MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır"
"14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız"
BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede "endişe verici" boyutta
Hububat ve bakliyattan 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
YSK: Seçime 36 parti katılacak
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 şüpheli yakalandı
MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarını toplayacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 59,4 milyon lira ceza verdi
Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
Yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu etiketi elektrikli ve hibrit araçlar için de hazırlandı
Depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı
"Deprem bölgesinde sanayi sitesindeki esnaflarımızla ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini devre...
Bakan Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 917 bin mükellefi RADAR'ına aldı
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Türkiye'den İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Depremzedeler seçim için 17 Mart'a kadar adres beyanı yapabilecek
11 Mart 2023 Cumartesi 15:14:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 15:14:00

Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız

TOKİ ile birlikte bölgemizde hızlı bir dönüşüm süreci başlatmış bulunuyoruz

Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip tamamlanan yerlerde valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte e-Devlet üzerinden askıya geçeceğiz

Şehrin demografik yapısına uygun projeler yürütüyoruz. Yaptığımız TOKİ konutları dimdik ayakta, aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz

Etiketler : murat kurum afad şanlıurfa

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