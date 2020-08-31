31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:11:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:12:00
Bakan Kurum'dan geri kazanım sektörüyle ilgili önemli açıklama
Bakan Kurum: 'Geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek.'
- Bakan Kurum'dan geri kazanım sektörüyle ilgili önemli açıklama
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