Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Arama kurtarma ekiplerimiz— Murat KURUM (@murat_kurum) February 9, 2023
vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor.
Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz.
Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız!
��Gaziantep pic.twitter.com/uhEUaZKTEU
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