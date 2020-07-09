Bakan Kurum duyurdu! Dipsiz Göl için sevindiren haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.
Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.
Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi...— Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2020
Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu.
Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında. pic.twitter.com/JlpnTKWRym
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