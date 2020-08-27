Bakan Kurum, Dereli'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı
Kaynak: AA
Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.
Bakan Kurum, hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kurum daha sonra Akkaya Köyü'ne geçerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında muhtarla görüştü.
Köy halkıyla da bir araya gelen Kurum, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Kurum, zarar gören ve yıkım kararı verilen 7 evin yıkımını da takip etti.
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