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10 Eylül 2020 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 17:15:00

Bakan Kurum: Depremin, afatın kıyası olmaz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için inşası süren konut alanlarında inceleme yaptı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yürütülen çalışmalar hızla sürüyor.

Yaşama hazır hale getirilen deprem dönüşüm konutları ile bazı şantiyelerde incelemede bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Kurum, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır ile Karşıyaka Mahallesi şantiye sahasında inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Çatalçeşme şantiye sahasına geçen Kurum, çalışmaları yerinde inceledi, çevre düzenlemesi konusunda da hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bakan Kurum, şantiyede karşılaştığı depremzedelerin taleplerini dinledi.

18 köyde, 265 konut ve 92 ahır yapımının da sürdüğü Elazığ'da bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü Değirmenönü köyüne geçen Kurum, 38 konutun inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti.

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