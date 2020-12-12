Bakan Kurum: Deprem ve kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur
Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
Görüşmelere katılarak konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur." ifadelerini kullandı.
"Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız." diyen Kurum,"Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümde TOKİ konutlarımızla, yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik ve 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı güvence altına aldık." şeklinde konuştu.
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