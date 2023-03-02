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02 Mart 2023 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 14:23:00

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilişkin, "3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerini belirledik. Deprem bölgesindeki acıları atlatacağız

Adıyaman'da yapılan konteyner kentlere ilaveten 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunu AFAD koordinasyonunda kurma çalışmalarımız devam ediyor

Tüm illerde, 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. 604 bin 856 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespit ettik

(Deprem bölgesinde) 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış

Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız

3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

85 milyon el ele vererek enkaz altında karanlığa kaybolan umutları yeşerteceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : adil karaismailoğlu murat kurum afet

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