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06 Haziran 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 14:30:00

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Deniz salyası sorunu nasıl çözülecek?

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin açıklama yaptı. 91 ayrı noktadan numunelerin alınarak incelemelerin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "3 yıl içerisinde gereken adımları atıp, Marmara'yı kurtaracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "3 yıl içerisinde gereken adımları atıp, Marmara'yı kurtaracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemide yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Hep birlikte afet yönetim planı çevresinde Marmaramızı koruyacağız" dedi.

Marmara Denizi'nde 91 ayrı noktadan numune alındığını söyleyen Kurum, "Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlar yapacağız. 3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız" diye konuştu.

Bu süreçte belediyelere tüm teknik ve maddi desteğin verileceğini söyleyen Kurum, "En kısa zamanda, 7/24 çalışmalarımızı göreceksiniz. Sadece bugünü değil geleceğimizi kurtaracak adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Marmara ve Boğaz'ın kaderine terk edilmeyeceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız."

ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bakan Kurum birazdan Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak ve acil eylem planını açıklayacak.

Etiketler : Bakan Kurum Marmara Belediyeler Birliği MÜSİLAJ
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