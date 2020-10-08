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08 Ekim 2020 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 22:02:00

Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camii külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyük Çamlıca Camii külliyesinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinin inşa alanında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'deki zemin altı katlı otoparkı temel atma töreninin ardından Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'ne geldi.

Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camii'nin alt katında yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.

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