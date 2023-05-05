"Yarısı Bizden Kampanyamıza 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen "Kadıköy İş İnsanları Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde, yedi tepesinde, her sokağında ve mahallesinde çalışmalar yaptıklarını, bir taraftan da kentsel dönüşümü yürüttüklerini anlatarak, 16 milyon İstanbullunun bir an önce sağlıklı, güvenli yuvalarına kavuşması için bu mücadeleyi verdiklerini söyledi.

Sahada tam 93 bin konutla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bugüne kadar 695 bin kentsel dönüşüm konutunu İstanbul'a kazandırdıklarını dile getiren Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na değindi.

Kampanyayla yarısı bizden, yarısı da devletten dediklerini aktaran Kurum, "İstanbullular, Kadıköylüler, Fikirtepeliler için buradaki tüm kardeşlerimiz için büyük bir dönüşüm projesi başlattık. 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa yakasında ve 500 bini de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla İstanbul'umuzu dönüştüreceğiz. Bugün itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyamıza, yüzyılın dönüşümüne tam 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Kadıköylü kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, herkesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecek mitinge davet ederek, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç mitinginde hep birlikte büyük bir coşkuyla 14 Mayıs'ın zaferinin de verileceğini" dile getirdi.

Kadıköy'deki kentsel dönüşüm çalışmaları

Bakan Kurum Kadıköy'de yapılan projeleri de anlatarak, yıllardır çözülemeyen, kangrene dönen Fikirtepelilerin sorununu çözdüklerini, Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 60 bin vatandaşın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştirildiğini anlattı.

Fikirtepe'nin dönüşümünde 12 bin konut inşa edildiğini aktaran Kurum, 17 Nisan'da 1648 konutun anahtarının teslim edildiğini, diğer konutların da yine aynı hız ve motivasyonla en geç bir yıl içerisinde vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti.

Kadıköy sakinlerine bir müjde vermek istediğini belirten Kurum, Fikirtepe'de birinci etapta vatandaşların alacakları metrekareye ilişkin çalışmaların yapıldığını, önümüzdeki günlerde, 14 Mayıs'tan önce bunu açıklayacaklarını söyledi.

Kurum, Kadıköylülere verecekleri ikinci müjdeyi de şöyle açıkladı:

"Fikirtepe'de ikinci ve üçüncü etapta yapacağımız konutları da tıpkı birinci etapta olduğu gibi yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız. Bu da orada oturan kardeşlerimiz için önemli. Yine Fikirtepe'de ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızı başlattık. Tüm süreci şeffaf, hakkaniyet çerçevesinde yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın evlerini ne zaman tahliye edeceklerini, oradaki anlaşmalar çerçevesinde açıklayacağız. Orada da gerekli kira yardımını, taşınma yardımını vermiş olacağız. Vatandaşlarımızın talep etmesi halinde birinci etapta veya eş değer alanlarda trampa yani takas hakkını da tanıyacağız. Dolayısıyla daha fazla beklememeleri için eğer arzu ediyorlarsa oradaki hakları bedelleri neyse birinci etapta da alma hakkı vereceğiz."

Kadıköy'le ilgili bir diğer konuya da dikkati çeken Kurum, "Birinci etapta yer alan Haldız ve Obaköy projelerimiz var. Bu da kangren haline gelmiş. Maalesef orada inşaatlar tamamlanamamış. Bu projeleri de yine bakanlık olarak biz tamamlayacağız." diye konuştu.

"Hasanpaşa Mahallesi'ndeki tapu sorunlarını çözeceğiz"

Hasanpaşa Mahallesi'nde vakıf adına tescilli 37 parselde yaşayan vatandaşların mülkiyet sorunu olduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vatandaşlarımıza Kadıköy Belediyesi tarafından bugüne kadar hiçbir yer gösterilmedi. Hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Burada meydanlarda söz veriyorlar. Diyorlar ki, 'Kentsel dönüşüm yapacağız. Mülkiyet sorununuzu halledeceğiz. Tapu sorununuzu halledeceğiz. İmar sorununuzu halledeceğiz. Sizlere tüm mahallelere eşit hizmetleri götüreceğiz.' Ama seçimden sonra tatile çıkıyorlar. Burada olmuyorlar, uğramıyorlar, milletimizin yanına gelmiyorlar. Milletin masasında değil Kandil'e sırtını dayadıkları masada oturuyorlar. Bakın biz milletle beraber oturuyoruz. Milletin masasında oturuyoruz. Milletin gönül sofrasında oturuyoruz. 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. Biz hak sahibi kardeşlerimizi Hasanpaşa'da mağdur etmemek için bakanlığımızca bir düzenleme içerisinde çalışıyoruz. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın da tapu sorunlarını çözerek mağduriyetlerine son vereceğiz."

Kurum, bu mahallede 50 yılı aşan yapılar olduğunu belirterek, burada da kentsel dönüşüm yapılacağını anlattı. Vatandaşların kendilerinden bu yönde talepleri olduğunu ifade eden Kurum, kentsel dönüşümün hızlandırılması, vatandaşın vergi, harç gibi muafiyetlerden faydalandırılması, imarla ilgili problemlerin çözülebilmesi için burayı rezerv yapı alanı ilan ettiklerini söyledi.