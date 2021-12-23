VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Ezber bozan Omicron sonuçları
Memur ve emekli maaş zamları için yeni formül!
Türkiye-İsrail ilişkileri hayatidir
Kar alarmı devam ediyor!
Mobius'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması
4 sürpriz adım daha geliyor!
Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı
Ortaokulda skandal görüntüler! Öğrenciye tokat ve yumruklu dayak
TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
Döviz hesabı olanlar dikkat!
Herkesi radyoaktif küle çevirebilir
23 Aralık 2021 Perşembe 12:39:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 12:39:00

Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır

Kaynak: DHA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin seçim zaferlerinin başlangıcının yerel yönetimlerden geldiğini belirterek, 'Yerel yönetimler bizim işimizdir. Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır' dedi.

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' dün başladı. Kampın ilk gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, basına kapalı sunum gerçekleştirdi. Kampın 2'nci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da basına kapalı sunum yaptı. Bakan Kurum'un, sunumda, iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile bakanlığın bu konuda çalışmalarını anlattığı öğrenildi.

Bakanlığın deprem, sel, kuraklık, heyelan, orman yangınları başta olmak üzere doğal afetlere karşı aldığı tedbirler hakkında bilgi veren Bakan Kurum, AK Parti'nin ilk seçim zaferinin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla başladığını söyledi. Bu nedenle yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirten Kurum, "Yerel yönetimler bizim işimizdir. Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampa öğleden sonra katılması ve belediye başkanlarına hitap etmesi öngörülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un basına kapalı olarak konuşma yapması bekleniyor.

Etiketler : AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
Edis, Tarkan'ın yerine geçti

Edis, Tarkan'ın yerine geçti
Aşkımızdan vahim durumdayız

Aşkımızdan vahim durumdayız
Koronayı yendi sete döndü

Koronayı yendi sete döndü
Bostancı'da arabesk gecesi

Bostancı'da arabesk gecesi
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Sahnede görünmez kaza

Sahnede görünmez kaza
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER