Bakan Kurum'dan flaş Açelya Apartmanı açıklaması

Kurum, "900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek. Bir ihmal söz konusuysa bundan sonraki süreçte müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak." dedi.

